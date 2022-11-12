Каспийский трубопроводный консорциум завершил ремонт первого причала

Работы по замене танка плавучести на первом выносном причальном устройстве (ВПУ-1) на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) завершены, он передан в эксплуатацию. Об этом сообщил журналистам в субботу генеральный директор КТК Николай Горбань, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня в полном объеме были завершены работы по замене танка плавучести на ВПУ-1 на морском терминале нашего предприятия. Выполнен полный объем работ, ВПУ передан в эксплуатацию. И в настоящий момент уже идет погрузка первого танкера", - сказал он.

Горбань также отметил, что подрядчик приступил к выполнению подготовительных работ на ВПУ-2. "Прогнозировать сроки работ, я думаю, довольно сложно в связи с тем, что погодные условия здесь будут диктовать нам определенные параметры", - добавил глава компании.

При этом гендиректор КТК признал, что ремонт ВПУ-1 занял достаточно продолжительное время, но связал это с неблагоприятными погодными условиями из-за наступления зимних месяцев. "Понятно, что мы оценивали риски и с учетом рисков проводили все работы: как подводные, так и надводные", - пояснил Горбань.

В конце августа Каспийский трубопроводный консорциум сообщал, что временно вывел из эксплуатации два выносных причальных устройства (ВПУ-1 и ВПУ-2) на морском терминале под Новороссийском из-за обнаруженных повреждений, отгрузка нефти все это время осуществлялась только через ВПУ-3.