Впервые Пекин показал, как выглядит изнутри китайская орбитальная станция

В КНР показали, как выглядит китайская орбитальная станция изнутри. Она словно огромный дом с тремя спальнями, столовой, тренажерным залом и рабочим кабинетом.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ cвое космическое детище КНР представила на национальном авиасалоне в провинции Гуандун. Инженеры собрали в павильоне точь-в-точь копию станции "Тяньгун" или "Небесный дворец", которую на орбите по модулям соберут целиком к концу следующего года.

Причем в реальных масштабах, один к одному. Это поразило посетителей вставки больше всего. Макет выше пятиэтажного дома, а внутри просторнее, чем в вагонах метро.

Ранее Китай отправил к своей орбитальной станции грузовой корабль "Тяньчжоу-5". Он должен доставить на станцию продовольствие, оборудование и вещи команды космического корабля "Шэньчжоу-15". Ожидается, что в конце ноября "Шэньчжоу-15" отправится на орбиту.