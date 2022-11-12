Инфляция в Германии побила 70-летний рекорд

В Германии, которая из всех стран Европы особенно остро ощущает экономический кризис, инфляция обновила очередной рекорд. Она достигла отметки в 11,6% - это максимум за последние 70 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ продукты питания подорожали на 20%, свыше 40% прибавили цены на энергоносители. И чем дальше, тем хуже. Ведущие аналитики немецких торгово-промышленных палат предрекают, что финансовый сектор ждет сокращение почти на треть. Немалую роль в этом спаде, по мнению экспертов, сыграла политика антироссийских санкций ЕС.

"Эта санкционная политика - больше никакой нефти из России, никакого газа. Это так абсурдно. Тема с Украиной - это полный абсурд. Мы бьем себя по носу этой энергетической политикой, она ни капли не помогает Украине и ни капли не вредит России, а мы стреляем себе в ногу", - заметил профессор экономики Ааленского университета Кристиан Крайсс.

Под угрозой оказалась промышленность, малый и средний бизнес Германии. А планы по переходу на зеленую энергетику отложены в долгий ящик. В поисках альтернативного топлива немцы буквально вынуждены откатываться в прошлое. Впервые в ФРГ дрова стали продавать даже в простых супермаркетах.