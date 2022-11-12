Сотрудничество между тюркскими государствами опирается на узы исторического братства, солидарность, общую культуру, язык и традиции.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал в субботу Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов по возвращении из Узбекистана.

"Предыдущий саммит в Стамбуле, на котором мы председательствовали, фактически стал поворотным моментом. На этом саммите Тюркский совет был преобразован в международную организацию под названием Организация тюркских государств. Эта организация утвердила себя как успешная платформа для сотрудничества, растет ее авторитет в регионе, в мире", - сказал Эрдоган.

Напомним, что 11 ноября в Самарканде состоялся IX саммит Организации тюркских государств.