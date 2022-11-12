Новый премьер Италии обвинила Макрона в предательстве

Новый премьер-министр Италии Джорджия Мелони обвинила французского лидера Эммануэля Макрона в предательстве после того, как две европейские страны не смогли договориться в вопросе о приеме мигрантов. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru об этом пишет издание Politico.

Франция приостановила план по приему 3500 мигрантов из Италии в рамках европейского соглашения о перераспределении и предложила другим странам последовать ее примеру. Такое решение стало ответом на отказ Италии принимать судно неправительственной организации Ocean Viking, вместо этого отправив его во Францию.

Мелони удивила "агрессивная реакция" французского правительства, объяснив, что произошло недопонимание. "Просьба [других стран] изолировать Италию, на мой взгляд, предает европейскую динамику солидарности", - высказалась Мелони.