Турция нацелена на превращение в центр торговли природным газом

Турция стремится к формированию международного хаба, на котором будут формироваться цены на природный газ. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к участникам церемонии ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей в районах Абана, Бозкурт, Джиде и Инеболу провинции Кастамону, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".

Эрдоган отметил, что на сегодняшний день через территорию Турции пролегает 7 экспортных газопроводов.

Кроме того, в стране построено два СПГ-терминала и действуют две плавучие установки для хранения и ре-газификации СПГ. Расширены возможности двух подземных газохранилищ.

Потенциал поступления газа в систему Турции доведен до 360 млн кубометров, отметил турецкий лидер.

"Мы готовы к сотрудничеству по любым вопросам, связанным с газопроводами и СПГ. В данной связи проводим активные переговоры со многими странами: от Центральной Азии и Средиземного моря. Готовимся создать в Турции газовый рынок, который объединит на одной площадке более одного игрока, позволит заключать контракты, и тем самым формировать цены на газ", - подчеркнул турецкий лидер.

Президент сообщил далее об ускорении работ по началу поставок отечественного газа с месторождения "Сакарья" в Черном море.

По его словам, в турецком секторе Черного моря завершено​​​​​​ бурение девяти из 10 скважин.

Президент выразил надежду на то, что турецкий газ поступит в газораспределительную систему страны уже в 2023 году​.

Эрдоган напомнил, что в период прихода к власти в 2002 году, в Турции было газифицировано лишь 57 населенных пунктов, в том числе пять городов. "Сегодня газ поступает в административные центры каждой из 81 провинции. Голубым топливом пользуются жители 669 населенных пунктов. Протяженность газораспределительных сетей страны достигла 190 тыс. км, то есть приблизительно пяти расстояний экватора", - отметил глава Турции.​​​​