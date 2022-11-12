https://news.day.az/world/1510947.html Албанцы устроили акцию возле Вестминстерского дворца в Лондоне - ВИДЕО
Албанцы устроили акцию возле Вестминстерского дворца в Лондоне - ВИДЕО
Албанцы устроили акцию возле Вестминстерского дворца в Лондоне из-за "расистского высказывания" министра внутренних дел Великобритании Суэллы Браверман.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ранее Браверман отметила, что приезжающие из Албании (около 80 процентов) люди намеренно утверждают, что они являются жертвами современного рабства и платят десятки тысяч фунтов, чтобы их признали таковыми.
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