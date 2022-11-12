Албанцы устроили акцию возле Вестминстерского дворца в Лондоне из-за "расистского высказывания" министра внутренних дел Великобритании Суэллы Браверман.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ранее Браверман отметила, что приезжающие из Албании (около 80 процентов) люди намеренно утверждают, что они являются жертвами современного рабства и платят десятки тысяч фунтов, чтобы их признали таковыми.