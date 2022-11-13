Меган Маркл разозлила британцев

Жители Великобритании возмутились новым рейтингом влияния, в котором Меган Маркл обошла по популярности короля Карла III. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Mirror.

Согласно проведенному журналистами издания исследованию, которое оценивало поисковые запросы имени, герцогиня Сассекская заняла третью позицию и оказалась влиятельнее не только британского короля, но и своей покойной свекрови принцессы Дианы. За последний месяц имя Меган Маркл появлялось в запросах мировых поисковых систем порядка 4,5 миллиона раз.

Примечательно, что американская актриса обошла по влиянию и своего мужа принца Гарри, имя которого искали в сети в три раза реже - 1,4 миллиона раз. Первое место при этом уверенно заняла покойная Елизавета II, на втором месте оказалась принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Король Карл III расположился только на шестой позиции.

Такая расстановка позиций разозлила жителей Великобритании, которые отказались называть это исследование рейтингом влияния. В комментариях под материалом они написали, что единственные рейтинги, которые Маркл может запросто возглавить, это измеряющие степень "корыстности" или "расточительности".