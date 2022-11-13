Несчастный случай в Австрии

Девять человек получили травмы в результате падения воздушного шара на востоке Австрии. Об этом в субботу сообщила газета Der Standard, передает Day.Az.

По ее информации, воздушный шар сначала столкнулся с землей, после чего застрял в деревьях неподалеку. Пострадали все девять находящихся в его корзине человек, двое из которых получили серьезные травмы. Все пострадавшие госпитализированы.

Газета отмечает, что причины произошедшего устанавливаются.

Инцидент произошел в регионе Буклиге-Вельт федеральной земли Нижняя Австрия. Буклиге-Вельт отличается холмистой местностью.