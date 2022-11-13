https://news.day.az/world/1510977.html Несчастный случай в Австрии
Несчастный случай в Австрии
Девять человек получили травмы в результате падения воздушного шара на востоке Австрии. Об этом в субботу сообщила газета Der Standard, передает Day.Az.
По ее информации, воздушный шар сначала столкнулся с землей, после чего застрял в деревьях неподалеку. Пострадали все девять находящихся в его корзине человек, двое из которых получили серьезные травмы. Все пострадавшие госпитализированы.
Газета отмечает, что причины произошедшего устанавливаются.
Инцидент произошел в регионе Буклиге-Вельт федеральной земли Нижняя Австрия. Буклиге-Вельт отличается холмистой местностью.
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