https://news.day.az/world/1510979.html В Чили произошло землетрясение
В Чили произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в воскресенье у берегов Чили. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 12 км к северо-западу от города Лебу с населением около 22 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 60 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре