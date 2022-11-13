В Чили произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в воскресенье у берегов Чили. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 12 км к северо-западу от города Лебу с населением около 22 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 60 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.