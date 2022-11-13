https://news.day.az/world/1510980.html Маск сообщил о возможном возвращении Twitter Blue
Маск сообщил о возможном возвращении Twitter Blue
Премиальная подписка Twitter Blue вернется в конце следующей недели, заявил американский предприниматель Илон Маск в социальной сети.
"Когда вернется Twitter Blue?" - спросил один из пользователей социальной сети. "Наверное, в конце следующей недели", - ответил бизнесмен.
Twitter Blue - это платная месячная подписка, которая дает подписчикам доступ к премиум-функциям, которые позволяют им настроить Twitter в соответствии со своими потребностями, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
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