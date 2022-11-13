Евросоюз согласовал новый пакет санкций против Ирана

Комитет постоянных представителей стран - членов Евросоюза согласовал новый пакет санкций против Ирана. Решение было принято единогласно. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ об этом пишет издание Der Spiegel со ссылкой на дипломатов.

Новые санкции были приняты, как сказано в сообщении, в связи с "серьезными нарушениями прав человека" в Иране.

Санкционный список пополнился 31 физическим и юридическим лицом. Санкции также были введены в отношении высокопоставленных представителей полиции и военного ополчения "Басидж", входящего в элитные воинские формирования Корпуса стражей исламской революции.

Тем, кто входит в санкционный список, запрещается въезд в Евросоюз. Кроме того, их активы будут заморожены.

Официальное решение по новому пакету санкций должно быть принято 14 ноября на заседании глав МИД стран Евросоюза без повторного обсуждения.

Ранее новые санкции ЕС в отношении Ирана анонсировала глава МИД Германии Анналена Бербок.