Евросоюз согласовал новый пакет санкций против Ирана
Комитет постоянных представителей стран - членов Евросоюза согласовал новый пакет санкций против Ирана. Решение было принято единогласно. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ об этом пишет издание Der Spiegel со ссылкой на дипломатов.
Новые санкции были приняты, как сказано в сообщении, в связи с "серьезными нарушениями прав человека" в Иране.
Санкционный список пополнился 31 физическим и юридическим лицом. Санкции также были введены в отношении высокопоставленных представителей полиции и военного ополчения "Басидж", входящего в элитные воинские формирования Корпуса стражей исламской революции.
Тем, кто входит в санкционный список, запрещается въезд в Евросоюз. Кроме того, их активы будут заморожены.
Официальное решение по новому пакету санкций должно быть принято 14 ноября на заседании глав МИД стран Евросоюза без повторного обсуждения.
Ранее новые санкции ЕС в отношении Ирана анонсировала глава МИД Германии Анналена Бербок.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре