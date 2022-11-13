Эрдоган примет участие на саммите G20 в Индонезии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 15-16 ноября примет участие на саммите G20 в Индонезии.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в воскресенье в Управлении по связям с общественностью Президента Турции.

Согласно информации, в рамках саммита Эрдоган проведет ряд двусторонних встреч с коллегами.

Также 14 ноября у Эрдогана состоится встреча с Президентом Индонезии Джоко Видодо. В ходе встречи будут рассмотрены отношения между Турцией и Индонезией, а также обсуждены шаги, которые могут быть предприняты для дальнейшего развития сотрудничества.