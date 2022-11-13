Австралия пообещала обеспечить Японию СПГ

Австралия обеспечит стабильные поставки сжиженного природного газа (СПГ) и угля в Японию, несмотря на энергокризис, с которым столкнулась Канберра на фоне старения угольных генерирующих электростанций. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ об этом заявила австралийский министр ресурсов Мадлейн Кинг в интервью агентству Киодо.

Отметим, что Япония получает от Австралии до 40% всего импортируемого СПГ.

Австралийский министр заверила, что решения кабмина, принимаемые в связи с ростом цен на электроэнергию, не должны оказать влияние на долгосрочные контракты и экспорт.

Из-за роста мировых цен на электроэнергию Австралия в последние месяцы столкнулась с внутренним энергетическим кризисом. Цены на газ выросли в самой Австралии.

В августе Британия стала импортировать сжиженный природный газ из Австралии на фоне дефицита энергоносителей на рынке в Европе. При этом Лондон и континентальная Европа обычно импортируют газ из Катара, США и реже Перу. Поставки из Азиатско-Тихоокеанского региона в Британию почти не происходят из-за высоких транспортных расходов. В последний раз Австралия поставляла газ в государства Европы в 2016 году.