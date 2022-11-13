Два самолета столкнулись на авиашоу в Техасе

Шесть человек стали жертвами трагедии на авиашоу в Техасе. Там столкнулись истребитель и бомбардировщик времен Второй мировой войны. Все произошло в районе аэропорта, где собрались сотни зрителей, об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Самолеты рухнули, не задев толпу. Пилоту истребителя и членам экипажа бомбардировщика Б-52 спастись не удалось.

Пока у следователей нет версий, как такое могло случиться. Организаторы шоу говорят, что за штурвалом находились хорошо обученные летчики. Они даже не выполняли никаких трюков.

Оба самолета регулярно участвовали в воздушных парадах и были в исправном состоянии.