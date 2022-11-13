https://news.day.az/world/1511015.html Ребенок попал под колеса авто в Салехарде - ВИДЕО
Ребенок попал под колеса авто в Салехарде - ВИДЕО
Ребенок пострадал под колесами автомобиля в Ямало-Ненецком автономном округе. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения в столице региона, Салехарде.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ на кадрах видно, как водитель, пропустив пешеходов, ускоряется, чтобы проехать зебру. И как раз в этот момент на нее выбежал мальчик, но не успел остановиться, поскользнулся и упал под машину.
Мальчика оперативно доставили в больницу, однако, в каком он сейчас состоянии, не известно.
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