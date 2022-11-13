Ребенок попал под колеса авто в Салехарде

Ребенок пострадал под колесами автомобиля в Ямало-Ненецком автономном округе. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения в столице региона, Салехарде.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ на кадрах видно, как водитель, пропустив пешеходов, ускоряется, чтобы проехать зебру. И как раз в этот момент на нее выбежал мальчик, но не успел остановиться, поскользнулся и упал под машину.

Мальчика оперативно доставили в больницу, однако, в каком он сейчас состоянии, не известно.