Упавший с мотоцикла байкер сорвался со скалы

Байкер упал с мотоцикла и погиб, сорвавшись со скалы в Краснодарском крае. Момент гибели мужчины попал на видео, которое появилось в Сети.

Судя по всему, байкер собирался заснять на видео эффектный трюк на форе живописной долины, однако во время движения мужчина сорвался с мотоцикла, упал на землю и кубарем покатился вниз с крутого откоса скалы в сторону моря. Снимавший видео оператор не успел помочь мужчине и даже не выключил камеру. Мотоциклист скончался от полученных травм.

По словам очевидцев, трагический случай произошел в Абрау-Дюрсо. У погибшего мотоциклиста осталось двое маленьких детей и жена, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.