Протестующие в Албании требуют отставки правительства

В столице Албании тысячи сторонников оппозиции призвали свергнуть правительство. Люди выступили против повышения цен, в частности, на продукты и топливо, которые за этот год подорожали сразу на восемь процентов. Митингующие зажгли фонари у здания парламента, требуя отставки премьер-министра Эди Рамы.

Участники акции также зажгли свечи, чтобы почтить память двух албанцев, убитых местной полицией передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Фасад здания парламента облили красной краской. Как минимум, один протестующий задержан.