Филиппины призвали мировых лидеров предпринять срочные меры

Президент Филиппин Фердинанд Маркос - младший в воскресенье призвал мировых лидеров немедленно действовать для решения насущных глобальных проблем, в первую очередь связанных с изменением климата и продовольственной безопасностью.

"Наши люди обращаются к своим лидерам, к нам, чтобы правильно ориентироваться в зыбких водах этого нового мира, - сказал он, выступая на Восточноазиатском саммите (ВАС) в Камбодже. - Наше партнерство сделает нас сильнее, даст нам мудрость". "В связи с изменением климата мы обязаны действовать решительно и немедленно ради нас самих и будущих поколений", - добавил он.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС по его словам, заинтересованные стороны в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Восточной Азии, двигаясь к восстановлению экономики после пандемии коронавируса, должны развивать и совершенствовать существующие стратегии в направлении целостного, зеленого и устойчивого развития для обеспечения экологически безопасного экономического прогресса. "Стало совершенно очевидно, что существует острая необходимость в укреплении продовольственной безопасности в направлении самообеспечения в нашем регионе, повышении адаптивности и устойчивости перед лицом угроз глобальной цепочке поставок", - обратил внимание президент.

Вместе с тем Филиппины поддержали инициативы ВАС, особенно в отношении расширения экономических прав и возможностей женщин, укрепления энергетической безопасности и поощрения добровольчества в интересах устойчивого развития. По словам Маркоса-младшего, все они соответствуют целям ВАС как форума под руководством лидеров по стратегическим вопросам.