Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать правительство

Одержавший победу на парламентских выборах на пост премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху официально получил мандат на формирование правительства от президента Ицхака Герцога. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru об этом сообщает Jerusalem Post.

Теперь у Нетаньяху есть 28 дней, чтобы объявить Герцогу, что он сформировал правительство. При необходимости он может получить дополнительные 14 дней. Однако ожидается, что новое правительство начнет работу гораздо раньше этого срока, поскольку коалиционные переговоры уже ведутся и необходимые соглашения достигнуты.

Сообщается, что Нетаньяху хочет привести к присяге новое правительство как можно скорее, даже без полностью оформленных коалиционных соглашений, однако неясно, произойдет ли это.