Младшая дочь Трампа вышла замуж за миллиардера - ФОТО
29-летняя дочь экс-президента США Дональда Трампа Тиффани вышла замуж за 25-летнего нигерийского миллиардера Майкла Булоса, как передает Day.Az об этом пишет издание Daily Mail.
Трамп, как и положено отцу, повел свою дочь к алтарю. Торжественная церемония проходила в поместье бывшего президента США в Палм-Бич во Флориде. На этой неделе в городе разбушевался ураган Николь, однако стихия не помешала торжеству.
Роскошное платье для Тиффани создал ливанский дизайнер Elie Saab, наряд расшит бисером и блестками.
На торжестве присутствовали Мелания Трамп и Иванка Трамп с семьей.
Отмечается, что свадьба проходила несмотря на угрозу урагана Николь, который разбушевался в канун свадьбы дочери Трампа как раз в Палм-Бич.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре