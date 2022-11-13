Младшая дочь Трампа вышла замуж за миллиардера

29-летняя дочь экс-президента США Дональда Трампа Тиффани вышла замуж за 25-летнего нигерийского миллиардера Майкла Булоса, как передает Day.Az об этом пишет издание Daily Mail.

Трамп, как и положено отцу, повел свою дочь к алтарю. Торжественная церемония проходила в поместье бывшего президента США в Палм-Бич во Флориде. На этой неделе в городе разбушевался ураган Николь, однако стихия не помешала торжеству.

Роскошное платье для Тиффани создал ливанский дизайнер Elie Saab, наряд расшит бисером и блестками.

На торжестве присутствовали Мелания Трамп и Иванка Трамп с семьей.

Отмечается, что свадьба проходила несмотря на угрозу урагана Николь, который разбушевался в канун свадьбы дочери Трампа как раз в Палм-Бич.