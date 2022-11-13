В Молдове потребовали принять меры по экономии электроэнергии

Кабинет министров Молдовы требует от местных властей в пятидневный срок утвердить план с мерами по снижению потребления электроэнергии в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям примет этот план и опубликует на официальном сайте районных и муниципальных советов. Каждый месяц будет доступен отчет с мониторингом принятых мер.

Также власти намерены с целью экономии электроэнергии отключать уличное освещение с 7:00 до 17:00 часов.

Режим энергосбережения обусловлен существующим в Молдове кризисом, вызванным ростом цен на энергоресурсы.

12 ноября министр иностранных дел и европейской интеграции страны Нику Попеску заявил, что Молдова нуждается в финансовой помощи в 1,1 миллиарда евро. "У нас очень сложная ситуация. Мы испытываем трудности в связи с сокращением поставок российского газа. Правительство стремится найти альтернативные поставки, однако Молдова нуждается в финансовой помощи в 1,1 миллиарда евро", - подчеркнул Попеску.