На побережье Каспия найдены мертвые тюлени

На побережье Каспийского моря в Казахстане обнаружили 131 труп каспийской нерпы. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом представитель министерства экологии Казахстана сообщил французскому информационному агентству AFP.

Мертвых животных нашли на побережье Каспийского моря на западе Казахстана. Эксперты планируют провести вскрытия, чтобы установить причину гибели животных, а также проанализировать образцы почвы и воды из этого района.

Каспийская нерпа, или каспийский тюлень - единственный вид нерп Каспийского моря. Правительство Казахстана включило животных в список исчезающих видов в ноябре 2020 года.

Выход к Каспийскому морю, крупнейшему в мире внутреннему водоему, имеют 5 государств: Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркмения. Популяция каспийской нерпы на протяжении десятилетий страдала от чрезмерной охоты и последствий загрязнения Каспия. Эксперты говорят, что в настоящее время насчитывается около 68 тыс. каспийских нерп. В начале XX века их численность составляла более миллиона особей.