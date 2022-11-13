На Таксиме прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв произошел в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в Стамбуле, есть пострадавшие. Как передает Day.Az об этом сообщил турецкий телеканал TRT.

По его данным, причина случившегося в настоящий момент не известна. На место ЧП направлены кареты скорой помощи для оказания медицинской помощи раненым, число которых не приводится.

Очевидец сообщил, что взрыв произошел вдалеке от российского генконсульства, она перекрыта для движения спецтранспорта.

По данным CNN Türk, по меньшей мере 11 человек пострадали при взрыве.