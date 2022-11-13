https://news.day.az/world/1511074.html Теракт рассматривается в качестве одной из версий взрыва в Стамбуле
Теракт рассматривается в качестве одной из версий взрыва в Стамбуле
Генпрокуратура Стамбула начала расследование взрыва на пешеходной туристической улице Истиглал в Стамбуле.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, теракт рассматривается в качестве одной из версий взрыва.
Отметим, что сегодня примерно в 16:20 на улице Истиглал турецкого Стамбула произошел мощный взрыв. Причина взрыва пока неизвестна.
В результате взрыва 36 человек получили ранения
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