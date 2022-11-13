Теракт рассматривается в качестве одной из версий взрыва в Стамбуле

Генпрокуратура Стамбула начала расследование взрыва на пешеходной туристической улице Истиглал в Стамбуле.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, теракт рассматривается в качестве одной из версий взрыва.

Отметим, что сегодня примерно в 16:20 на улице Истиглал турецкого Стамбула произошел мощный взрыв. Причина взрыва пока неизвестна.

В результате взрыва 36 человек получили ранения