В Сети распространились жуткие кадры с места взрыва на Таксиме.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Турецкие силовики рассматривают версию о теракте после взрыва на улице Истикляль.

Взрыв произошел около 17:20 на стамбульской улице Истикляль, которая ведет к популярной среди туристов площади Таксим в районе Бейоглу. На место происшествия выехали полиция, пожарные и медики.

Представляем вашему вниманию данное видео: