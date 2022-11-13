https://news.day.az/world/1511078.html Жуткие кадры с места взрыва на Таксиме - ВИДЕО 18+
Жуткие кадры с места взрыва на Таксиме - ВИДЕО 18+
В Сети распространились жуткие кадры с места взрыва на Таксиме.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Турецкие силовики рассматривают версию о теракте после взрыва на улице Истикляль.
Взрыв произошел около 17:20 на стамбульской улице Истикляль, которая ведет к популярной среди туристов площади Таксим в районе Бейоглу. На место происшествия выехали полиция, пожарные и медики.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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