https://news.day.az/world/1511081.html В связи со взрывом в Стамбуле наложен запрет на трансляцию
В связи со взрывом в Стамбуле наложен запрет на трансляцию
Запрет на трансляцию был введен в связи со взрывом, произошедшим в центре города Стамбул.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Высшем совете радио и телевидения Турции.
Отметим, что сегодня примерно в 16:20 на улице Истиглал турецкого Стамбула произошел мощный взрыв.
В результате взрыва 36 человек получили ранения.
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