В связи со взрывом в Стамбуле наложен запрет на трансляцию

Запрет на трансляцию был введен в связи со взрывом, произошедшим в центре города Стамбул.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Высшем совете радио и телевидения Турции.

Отметим, что сегодня примерно в 16:20 на улице Истиглал турецкого Стамбула произошел мощный взрыв.

В результате взрыва 36 человек получили ранения.