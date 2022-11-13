Губернатор Стамбула выступил с заявлением в связи со взрывом на Таксиме

По предварительной информации, в результате взрыва в Стамбуле погибли 4 человека.

Как передает Day.Az, об этом сообщил губернатор Стамбула Али Ерликая.

Он отметил, что по предварительным данным, в результате взрыва, произошедшего на улице Истиглал, погибли 4 человека и 38 получили ранения.