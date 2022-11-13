https://news.day.az/world/1511082.html Губернатор Стамбула выступил с заявлением в связи со взрывом на Таксиме
Губернатор Стамбула выступил с заявлением в связи со взрывом на Таксиме
По предварительной информации, в результате взрыва в Стамбуле погибли 4 человека.
Как передает Day.Az, об этом сообщил губернатор Стамбула Али Ерликая.
Он отметил, что по предварительным данным, в результате взрыва, произошедшего на улице Истиглал, погибли 4 человека и 38 получили ранения.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре