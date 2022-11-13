Генпрокуратура Турции начала расследование в связи со взрывом на Таксиме

Генеральная прокуратура Турции начала расследование в связи со взрывом, произошедшим на улице Истиглал в Стамбуле.

Как передает Day.Az, в рамках следствия назначено 5 гособвинителей.

Отметим, что по официальным данным, в результате взрыва 4 человека погибли, 38 человек получили ранения.