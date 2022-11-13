https://news.day.az/world/1511083.html Генпрокуратура Турции начала расследование в связи со взрывом на Таксиме - назначено 5 гособвинителей
Генпрокуратура Турции начала расследование в связи со взрывом на Таксиме - назначено 5 гособвинителей
Генеральная прокуратура Турции начала расследование в связи со взрывом, произошедшим на улице Истиглал в Стамбуле.
Как передает Day.Az, в рамках следствия назначено 5 гособвинителей.
Отметим, что по официальным данным, в результате взрыва 4 человека погибли, 38 человек получили ранения.
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