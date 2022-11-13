https://news.day.az/world/1511085.html Эрдоган назвал число погибших и раненых в результате взрыва на Таксиме
Эрдоган назвал число погибших и раненых в результате взрыва на Таксиме
На данный момент в результате взрыва в центре Стамбула погибли 6 человек, 53 пострадали.
Как передает Day.Az со ссылкой на турекцие СМИ, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в прямом эфире.
Эрдоган предположил, что взрыв является терактом. По его словам, в настоящее время ведется расследование в связи с инцидентом.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре