Эрдоган назвал число погибших и раненых в результате взрыва на Таксиме

На данный момент в результате взрыва в центре Стамбула погибли 6 человек, 53 пострадали.

Как передает Day.Az со ссылкой на турекцие СМИ, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в прямом эфире.

Эрдоган предположил, что взрыв является терактом. По его словам, в настоящее время ведется расследование в связи с инцидентом.