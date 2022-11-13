Италия выразила соболезнования Турции в связи со взрывом в Стамбуле

Италия выразила Турции поддержку и соболезнования в связи со взрывом в Стамбуле, в результате которого погибли как минимум шесть человек.

"Италия выражает свою поддержку правительству и народу Турции и свои искренние соболезнования. Наш кризисный отдел следит за ситуацией и связывается с нашими соотечественниками", - написал в Twitter министр иностранных дел и международного сотрудничества, вице-премьер Италии Антонио Таяни, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Взрыв прогремел на оживленной и популярной у туристов улице Истикляль в районе Бейоглу около 16:20 в воскресенье. Во время детонации вокруг находилось большое число людей. Как сообщил президент Турции Тайип Эрдоган, число погибших достигло шести человек, получивших ранение - 53. Эрдоган также заявил, что взрыв в Стамбуле, по предварительным данным, является террористическим актом.