Организация тюркских государств поддержала Турцию

Сегодня мы с большой печалью узнали, что в результате взрыва в Стамбуле, есть погибшие и раненые.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте Организации тюркских государств (ОТГ).

"Молим Аллаха об упокоении душ погибших в результате взрыва и желаем скорейшего исцеления раненым", - говорится в сообщении.

В публикации подчеркнуто, что в столь тяжелый момент ОТГ находится рядом с Турцией.