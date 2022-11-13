https://news.day.az/world/1511102.html Организация тюркских государств поддержала Турцию
Организация тюркских государств поддержала Турцию
Сегодня мы с большой печалью узнали, что в результате взрыва в Стамбуле, есть погибшие и раненые.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте Организации тюркских государств (ОТГ).
"Молим Аллаха об упокоении душ погибших в результате взрыва и желаем скорейшего исцеления раненым", - говорится в сообщении.
В публикации подчеркнуто, что в столь тяжелый момент ОТГ находится рядом с Турцией.
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