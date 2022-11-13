Все госорганы Турции работают для выявления виновных в этом вероломном нападении

Все государственные органы Турции прилагают необходимые усилия для выявления виновных в вероломном нападении в Стамбуле.

Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Все силовые структуры нашего государства усиленно работают, чтобы выявить виновных в этом вероломном нападении", - отметил министр.