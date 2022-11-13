https://news.day.az/world/1511106.html Все госорганы Турции работают для выявления виновных в этом вероломном нападении - Чавушоглу
Все госорганы Турции работают для выявления виновных в этом вероломном нападении - Чавушоглу
Все государственные органы Турции прилагают необходимые усилия для выявления виновных в вероломном нападении в Стамбуле.
Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"Все силовые структуры нашего государства усиленно работают, чтобы выявить виновных в этом вероломном нападении", - отметил министр.
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