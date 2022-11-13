Израиль готов оказать Турции любую помощь

Израиль соболезнует Турции в связи с гибелью людей в результате взрыва на улице Истикляль в центре Стамбула и готов оказать турецкой стороне любую помощь в связи со случившимся.

Об этом заявил в воскресенье глава Минобороны еврейского государства Бени Ганц, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Израильское оборонное ведомство готово оказать любую необходимую помощь. За прошедший час я поговорил с моим коллегой, министром [обороны Турции] Хулуси Акаром и выразил ему соболезнования от имени израильского оборонного ведомства и от меня лично", - заявил Ганц, слова которого распространила пресс-служба израильского Минобороны.

Он подчеркнул, что соболезнует всем жертвам и пострадавшим в результате этой трагедии, правительству и всему народу Турции.

"Эта атака - болезненное напоминание о том, что мы все должны продолжать углублять оборонное сотрудничество против кровожадных террористов, которые стремятся причинить вред невинным мирным жителям. Так мы действуем сегодня, и так мы продолжим действовать", - отметил израильский министр.