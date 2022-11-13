https://news.day.az/world/1511110.html Возросло число пострадавших в результате взрыва в Стамбуле
Возросло число пострадавших в результате взрыва в Стамбуле
В результате взрыва, произошедшего на площади Таксим в центре Стамбула, число пострадавших достигло 81 человека.
Об этом сказал вице-президент Турции Фуат Октай, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
"На данный момент мы потеряли 6 человек, 4 из которых находятся на месте происшествия. У нас 81 раненый. Осмотр места происшествия продолжается полным ходом", - сказал вице-президент.
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