Возросло число пострадавших в результате взрыва в Стамбуле

В результате взрыва, произошедшего на площади Таксим в центре Стамбула, число пострадавших достигло 81 человека.

Об этом сказал вице-президент Турции Фуат Октай, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

"На данный момент мы потеряли 6 человек, 4 из которых находятся на месте происшествия. У нас 81 раненый. Осмотр места происшествия продолжается полным ходом", - сказал вице-президент.