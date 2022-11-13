Стало известно, сколько прокуроров расследуют взрыв на Таксиме

Стамбульская республиканская прокуратура назначила восемь прокуроров и двух заместителей генерального прокурора для расследования взрыва на проспекте Истиглал.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг.

"Стамбульская республиканская прокуратура начала судебное расследование взрыва. Для эффективного проведения расследования были привлечены восемь государственных прокуроров и два заместителя генерального прокурора. Инцидент исследуется во всех его аспектах. Чтобы в кратчайшие сроки задержать виновных, в рамках расследования будут изучены все стороны происшествия", - подчеркнул Боздаг.