В Каире открылся международный кинофестиваль

Сорок четвертый Каирский международный кинофестиваль, входящий в список 15 наиболее престижных кинофорумов мира, открылся в воскресенье в столице Египта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На церемонии, которая проходит на территории Оперного театра на берегу реки Нил и транслируется местным телевидением, присутствует большинство звезд египетского кинематографа, продюсеры, режиссеры и актеры из стран Ближневосточного региона. Здесь же - президент Каирского фестиваля Хусейн Фахми, арт-директор международного киносмотра Амир Рамзес, представители египетского правительства. В обращении к участникам, гостям и зрителям фестиваля министр культуры Египта Невин аль-Килани выразила уверенность в успехе открывшегося форума, отметив, что он "призван поддерживать гуманитарные ценности и соответствует статусу и стратегии Каира, являясь ярким примером проявления мягкой силы Египта".

В официальную международную программу нынешнего фестиваля включены 15 фильмов, в том числе из Бразилии, Германии, Египта, Польши, Франции и Японии, несколько кинокартин совместного производства. Российские ленты в этом году в основной программе не представлены. Главное жюри, состоящее из семи человек, возглавила японский кинорежиссер, обладательница Гран-при Каннского международного кинофестиваля (за фильм "Лес скорби", 2007) Наоми Кавасэ.