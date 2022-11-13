https://news.day.az/world/1511121.html "Шокирующие кадры из Стамбула" - Столтенберг
"Шокирующие кадры из Стамбула" - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил соболезнования в связи со взрывом, произошедшим в воскресенье в Стамбуле, при котором погибли шесть, а пострадали более 80 человек.
Как передает Day.Az, публикацией об этом он поделился в своем аккаунте в Twitter.
"Шокирующие кадры из Стамбула", - написал в соцсети Столтенберг.
Он добавил, что НАТО солидарна со своим союзником Турцией и выразил "глубочайшие соболезнования всем пострадавшим и турецкому народу".
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