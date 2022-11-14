Совершившие этот гнусный акт в Стамбуле будут выявлены

Совершившие этот гнусный акт в Стамбуле и их сообщники обязательно будут выявлены.

Об этом на своей странице в Twitter написал официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Турции (ПСР) Омар Челик, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

"Желаю милости Аллаха погибшим при взрыве на улице Истикляль. Пострадавшим желаем выздоровления. Совершившие этот гнусный акт и их сообщники обязательно будут выявлены. Те, кто пытается сбить Турцию с ее посредством атак, никогда не добьются успеха", - отметил Челик.

Отметим, что сегодня примерно в 16:20 на улице Истиглал турецкого Стамбула произошел мощный взрыв.

В результате взрыва погибли 6 человек, еще 81 получили ранения.