В Далласе столкнулись 2 самолета

Шесть человек погибли при столкновении в воздухе двух самолетов времен Второй мировой войны во время авиашоу в Далласе, сообщает в воскресенье Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Официально не сообщается, сколько человек было на борту каждого из самолетов. Между тем глава компании-организатора авиашоу Хэнк Коатс сообщил, что обычно экипаж Boeing B-17 Flying Fortress составляют четыре-пять человек, а в случае с Bell P-63 Kingcobra - только один пилот.

Причины катастрофы выясняются.