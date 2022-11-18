В Иране убит офицер разведки КСИР

Офицер разведслужбы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) убит в ходе нападения, произошедшего в пятницу в провинции Керманшах на западе исламской республики. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на иранское агентство IRNA.

По словам главы администрации города Сахне, расположенного примерно в 60 км к востоку от города Керманшах (административный центр одноименной провинции на западе Ирана), несколько протестующих напали в пятницу вечером на представителей силовых структур. В результате случившегося был убит офицер разведслужбы КСИР. Указывается, что сотрудники сил правопорядка арестовали нападавших.