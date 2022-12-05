Экс-президента Судана доставили из тюрьмы в больницу

Экс-президент Судана Омар аль-Башир, обвиняемый в преступлениях против человечности, был переведен из тюрьмы в больницу. Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на адвоката бывшего главы государства.

Агентство не сообщает причину, по которой 78-летний политик был помещен в медицинское учреждение. В ноябре он уже проходил лечение в больнице в Хартуме, однако затем был переведен в тюрьму Кобар, где ожидает суда.