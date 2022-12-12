Военные учения Армении - это постановочный клип под музыку голливудского боевика.

Как передает Day.Az, об этом в Facebook написал армянский эксперт и политолог Карен Вртанесян, комментируя сообщение минобороны РА о проведении учений подразделений спецназа.

"В одном из СМИ читаю, что минобороны опубликовало фотографии и видео с "учений" подразделений специального назначения. Радостно открываю страницу МО, думая, что, наконец, они проводят учения. Увы, никаких маневров или тренировок на видео нет. Очевидно, что это постановочный клип с участием 12 человек под музыку голливудского боевика", - говорится в публикации.

"Красивый клип ни о чем. В Армении все - имитация. Имитация экономического развития, имитация науки и образования, имитация системы безопасности и даже имитация праздников. Как известно, в отличие от Армении, Азербайджан уже более двух лет в одиночку, а также совместно с Турцией проводит масштабные военные учения - одно за другим", - написал армянский эксперт.