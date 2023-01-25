Талибы призвали Нидерланды наказать экстремиста, осквернившего Коран

Временное правительство Афганистана, сформированное захватившим власть в стране радикальным движением "Талибан", призвало правительство Нидерландов наказать экстремиста, порвавшего Коран перед зданием голландского парламента. Соответствующее заявление опубликовано в среду на странице МИД талибов в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Исламский эмират Афганистан самым решительным образом осуждает разрыв священного Корана и надругательство над ним фанатичным политиком в Гааге", - говорится в заявлении МИД талибов. "Исламский эмират Афганистан призывает правительство Нидерландов наказать экстремиста и положить конец его политической деятельности для предотвращения систематического разжигания ненависти, нетерпимости и враждебности к исламу и мусульманам", - отмечается в нем.

Кроме того, талибы призвали лидеров исламских стран занять единую позицию по отношению к таким действиям, чтобы "мусульмане могли эффективно защищать свою религию".

Лидер антиисламского движения "Пегида" Эдвин Вагенсвельд 22 января провел акцию у здания парламента Нидерландов, в ходе которой порвал главную священную книгу мусульман. Свои действия он назвал свободой самовыражения, которая должна быть разрешена в стране. Днем ранее перед посольством Турции в Стокгольме прошла акция лидера правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана с публичным сожжением Корана.