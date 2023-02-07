Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 2 379, пострадавших - 14 483 человека. Из-под завалов удалось спасти 7840 человек.

Об этом сказал вице-президент Турции Фуат Октай, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Отметим, что сегодня утром на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

По последним данным, в результате землетрясения погиб 1 541, пострадали 9 733 человека.