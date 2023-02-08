Американский импорт товаров рекордно превысил экспорт

В 2022 году дефицит торгового баланса США (превышение импорта над экспортом) достиг рекорда - впервые за всю историю страны показатель составил 948,1 миллиарда долларов, следует из отчета Минторга США, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Дефицит торгового баланса вырос на 12,2 процента по сравнению с 2021 годом, когда он был равен 845 миллиардам долларов. При этом экспорт увеличился на 453,1 миллиарда, до 3 триллионов долларов, а импорт - на 556,1 миллиарда, до 4 триллионов долларов.

Аналитики The Wall Street Journal (WSJ) объясняют рекордный показатель ослаблением мирового спроса на товары на фоне высокой инфляции, роста ключевых ставок, логистических сбоев из-за украинского конфликта и остаточного влияния пандемии. Кроме того, добавляет Reuters, повышение курса доллара по отношению к валютам основных торговых партнеров США привело к подорожанию товаров американского производства на международных рынках.

В декабре 2022 года импорт превысил экспорт на 67,4 миллиарда долларов. По сравнению с предыдущим месяцем дефицит торгового баланса вырос на 10,5 процента, хотя в ноябре его удалось сократить на 21,1 процента (до 61 миллиарда долларов) по сравнению с октябрем. Импорт в декабре вырос на 1,3 процента, а экспорт упал на 0,9 процента по сравнению с ноябрем.

По мнению аналитиков WSJ, увеличение разрыва между импортом и экспортом в конце 2022-го связано с увеличением спроса американцев на потребительские товары и автомобили и параллельным снижением мирового спроса в целом, а также снижением цен на нефть.

Из-за рекордного дефицита торгового баланса перспективы экономики США нельзя назвать обнадеживающими, считают эксперты. Главный экономист нью-йоркского отделения компании FWDBONDS заявил Reuters, что американская экономика "вряд ли наберет большую скорость, учитывая сегодняшние данные по дефициту торгового баланса".