В Китае заявили о хороших возможностях для стратегических контактов с Россией

У России и Китая сегодня хорошие возможности для продолжения стратегического взаимодействия и контактов в защиту интересов.

Об этом заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая, член Политбюро Ван И, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я считаю, что сегодня у нас очень хорошие возможности для продолжения нашего плотного стратегического взаимодействия и контактов в защиту наших общих стратегических интересов", - сказал он на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

Глава канцелярии отметил, что секретарь СБ РФ долгие годы прилагает усилия к стратегическому взаимодействию между странами. "Вы проводили с китайской стороной 15 раундов консультаций по вопросам стратегической безопасности. Вы вносите крупный вклад в укрепление стратегического взаимодействия и политического взаимодоверия. Мы это высоко ценим", - подчеркнул он.

"Китайско-российские отношения носят зрелый характер и прочны как скала, выдержат испытания в переменчивой международной ситуации", - подытожил Ван И.

По его словам, Китай высоко ценит вклад России в укрепление стратегического взаимодействия между странами. По мнению Ван И, отношения между Москвой и Пекином "прочны как скала" и выдержат испытания, связанные с изменениями международной ситуации. "Китайско-российские отношения носят зрелый характер и прочны как скала, выдержат испытания в переменчивой международной ситуации", - сказал он.