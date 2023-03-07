Обнародован экспорт авиатоплива из Турции в Туркменистан

Турция в декабре 2022 года экспортировала 69 тонн авиационного топлива в Туркменистан, что в 6,3 раза больше показателя аналогичного месяца 2021 года (10,9 тонны).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Управление по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK).

Сообщается, что данный показатель составляет 0,1 процента от суммарного турецкого экспорта нефтепродуктов в указанный период.

По данным EPDK, Туркменистан импортировал 79,2 тонны авиационного топлива из Турции в ноябре 2022 года.

Турция в 2022 году экспортировала в Туркменистан 346,2 тонны авиатоплива, что на 37,7 процента меньше показателя аналогичного периода предыдущего года (555,8 тонны).