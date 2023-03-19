В Сеуле впервые за 3 года пройдет полноценный фестиваль цветения сакуры

Южнокорейский фестиваль цветения сакуры в Сеуле в полной мере откроется впервые за три года, сообщает KBS World, передает Day.Az со ссылкой на ИА Красная Весна.

Районное управление Йондынпхо, курирующее район в центре Сеула, объявило, что 17-й Фестиваль цветения сакуры в Ёыйдо будет проходить с 4 по 9 апреля на участке проспектов протяженностью 1,7 км, усаженных деревьями, усыпанными бледно-розовыми цветами, а также на футбольном поле в парке Хан-Ривер.

Популярный фестиваль, который собирает миллионы посетителей со всей страны, был отменен в 2020 году из-за пандемии. Он перешел в онлайн в 2021 году и частично имел место в прошлом году.

В рамках темы "Снова весна" в этом году на улицах фестиваля пройдут различные мероприятия, включая художественную ярмарку, продовольственные рынки, выступления уличных музыкантов и другое.

Близлежащие рестораны и отели предложат скидки, приуроченные к фестивалю.

Чхве Хо Квон, глава районного управления Йондынпхо, выразил надежду, что люди, изолированные от COVID-19, воспользуются возможностью, чтобы выйти на улицу, чтобы увидеть цветы и насладиться даром природы.