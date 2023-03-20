Страны ЕС договорились

Главы МИД и Минобороны стран Евросоюза договорились о передаче Украине артиллерийских снарядов из имеющихся запасов и наращивании их производства для обеспечения военных поставок.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщил на пресс-конференции еврокомиссар по внешней политике Жозеп Боррель.

"Я с радостью сообщаю, что министры обороны и иностранных дел согласились на предложение срочно предоставить артиллерийские снаряды из арсеналов, вести закупки и наращивать промышленные мощности", - заявил дипломат.

Ранее Европейское оборонное агентство сообщило, что 17 стран ЕС и Норвегия подписали проект совместных закупок боеприпасов для украинской армии и восстановления собственных запасов.

Также о новом пакете военной помощи Украине объявили США. Его объем составит 350 миллионов долларов.